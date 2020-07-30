"Протестуют непонятно чему": президент Динамо Суркис - о конфликте с фанатами из-за Луческу

Игорь Суркис надеется на мудрость болельщиков.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о конфликте с ультрас, которые протестуют против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

Об этом Суркис сказал на пресс-конференции, посвященной представлению Луческу.

"Надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас же не только ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я с ними встретился, я пытался им объяснить свою позицию. Услышали они ее - хорошо, не услышали - что ж... Мы идем своим путем. У нас сотни тысяч болельщиков, они много лет болеют. Я не говорю, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не просто приходят, чтобы поразвлечься", - сказал президент "Динамо".

"Не могу согласиться с тем, что Мирча не может быть принят в нашу семью. Я его рассматриваю, прежде всего, по профессиональным качествам. Остальное меня не интересует. Хочу, чтобы у команды были результаты", - добавил он.

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Суркис считает, что, если "Динамо" будет побеждать, то болельщики поддержат клуб:

"Наши болельщики - это не только те, кто на сегодня протестует непонятно чему. В футболе главное результат, и я считаю, что нужно оказать всяческую поддержку, и принять мое решение. Если мы будем выигрывать - уверен, нам будут аплодировать. А будем проигрывать - критиковать опять-таки будут меня".

"Сказал ультрас, если у них есть люди, которые могут улучшить работу - приходите. А просто языками болтать - я тоже могу просто сесть у телевизора и критиковать "Барселону", ничего не делая. Надо помогать конкретными делами, каждый день. А так приходят на стадион, оскорбляют, жгут, а потом болельщики не могут прийти на стадион с детками, поскольку нам дают матчи без зрителей", - сказал Суркис.

Он также подчеркнул, что может прекратить произвол ультрас:

"Вести себя надо цивилизованно, в рамках закона. Болельщики могут высказывать какие-то недовольства, но в рамках закона - подчеркиваю. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить произвол, который сейчас происходит".

Ранее ультрас "Динамо" пообещали устраивать акции протеста из-за прихода Луческу и пообещали румынскому тренеру, что он не сможет "нормально работать" в клубе.

УНИАН также сообщал о том, что Луческу в Киеве возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому.

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