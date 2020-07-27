"Это не окончательное решение": появились новые подробности скандала с желанием Луческу покинуть Динамо

Решение по будущему тренера будет принято после разговора с президентом клуба.

Решение о продолжении или прекращении сотрудничества "Динамо" с главным тренером команды Мирчей Луческу будет принято после разговора румынского специалиста с президентом клуба Игорем Суркисом.

Об этом в программе "Цыганык Live" сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Официального решения о том, что Луческу ушел из "Динамо" пока нет. В эти минуты проходит разговор между Луческу и Суркисом о том, как дальше будут развиваться события. Пока что говорить, что принято окончательное решение нельзя" - сказал Цыганык.

Журналист рассказал подробности своих разговоров с Луческу и Суркисом:

"Я лично общался с Луческу. Он очень встревожен тем давлением, которое было оказано на него со стороны болельщиков, СМИ и представителей других клубов. Он был в расстроенных чувствах, потому что не ожидал, что может быть такая история. Хотя он должен был понимать, что такое давление обязательно будет. Луческу подтвердил мне информацию, что общался с румынскими журналистами и сказал им, что вполне вероятно, не сможет работать в "Динамо".

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Но он подчеркнул, что должен состояться разговор с президентом "Динамо" Киев, чтобы обсудить дальнейшие действия и услышать мысли президента об этой ситуации. Я также общался с Игорем Суркисом, он пока не понимает мотивы Луческу и собирается заверить его, что готов работать с ним в "Динамо". Разговор будет очень тяжелым. Каким будет решение - пока непонятно".

"Подытожу - Луческу сказал, что это не окончательное решение. Оно будет принято после разговора с президентом "Динамо", - сказал Цыганык.

Журналист также подчеркнул, что Луческу "считает не самым адекватным давление последних дней, а мотивация его работы в "Динамо" исключительно профессиональная".

"Он не собирался воевать, а собирался строить команду и навязать борьбу с "Шахтером". Никаких реваншистских настроений против "Шахтера", желания отомстить у него не было. Он просто получил предложение, которое заинтересовало его", - отметил Цыганык.

Как сообщал УНИАН, ранее румынское издание опубликовало заявление Луческу об уходе из "Динамо".

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