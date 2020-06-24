Должны были удалять: судьи проигнорировали грубейший фол Месси (видео)

Аргентинец мог нанести сопернику тяжелую травму.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком" совершил фол, за который должен был получить красную карточку, но избежал наказания.

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Во втором тайме при счете 0:0 капитан каталонцев в борьбе за мяч налетел на Йерая Альвареса и наступил сопернику на ногу. На повторе было видно, что это нарушение правил заслуживает удаления.

Тем не менее, главный арбитр поединка Хесус Хиль Мансано полностью проигнорировал этот эпизод, как и его помощники, отвечавшие за VAR.

Матч в итоге завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. Единственный гол забил Иван Ракитич после передачи Месси.

"Барселона" набрала 68 очков и теперь на три пункта опережает "Реал", но мадридцы свою игру в этом туре еще не провели.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси готов продлить контракт с "Барселоной".

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