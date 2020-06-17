Месси готов продлить контракт с Барселоной: стали известны детали

Звездный нападающий останется в каталонском клубе еще на несколько лет.

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с "Барселоной".

Как утверждает Mundo Deportivo, стороны близки к тому, чтобы согласовать все детали.

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Действующий контракт Месси рассчитан до 2021 года. Аргентинец поставит подпись под соглашением до 2023 года, однако оно будет заключено по схеме "1+1".

Летом 2022 года Месси, которому на тот момент исполнится 34 года, сам определит свое будущее и примет решение, стоит ли активировать продление контракта еще на сезон.

Напомним, аргентинец дебютировал в составе каталонского клуба в 2003 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси признался, что хотел покинуть "Барселону" несколько лет назад.

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