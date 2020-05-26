Лига чемпионов: представлен рейтинг десяти лучших тренеров в истории турнира

В топ-10 вошли Жозе Моуриньо, Алекс Фергюсон, Зинедин Зидан и другие специалисты.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавил рейтинг десяти лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.

Данный рейтинг составил портал Squawka.com.

При составлении рейтинга учитывались результаты тренеров с 1992 года, когда Лига чемпионов пришла на смену Кубку чемпионов.

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Зидан занял первое место, так как трижды выигрывал турнир с "Реалом", а его процент выигранных матчей составляет 65%.

Рейтинг лучших тренеров в истории ЛЧ

10. Оттмар Хитцфельд - две победы в ЛЧ ("Боруссия" - 1997, "Бавария" - 2001), 51% выигранных матчей

9. Рафаэль Бенитес - одна победа в ЛЧ ("Ливерпуль" - 2005), 57% выигранных матчей

8. Висенте дель Боске - две победы в ЛЧ ("Реал" - 2000, 2002), 57% выигранных матчей

7. Юпп Хайнкес - две победы в ЛЧ ("Реал" - 1998, "Бавария" - 2013), 70% выигранных матчей

6. Алекс Фергюсон - две победы в ЛЧ ("Манчестер Юнайтед" - 1999, 2008), 54% выигранных матчей

5. Луи ван Гал - одна победа в ЛЧ ("Аякс" - 1995), 60% выигранных матчей

4. Жозе Моуриньо - две победы в ЛЧ ("Порту" - 2004, "Интер" - 2010), 57% выигранных матчей

3. Карло Анчелотти - три победы в ЛЧ ("Милан" - 2003, 2007, "Реал" - 2014), 55% выигранных матчей

2. Пеп Гвардиола - две победы в ЛЧ ("Барселона" - 2009, 2011), 61% выигранных матчей

1. Зинедин Зидан - три победы в ЛЧ ("Реал" - 2016, 2017, 2018), 65% выигранных матчей

Ранее УНИАН также сообщал о том, что был составлен рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

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