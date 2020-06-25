Английский клуб разместил на трибуне "картонного" террориста бен Ладена (фото)

"Лидс" извинился за свои действия.

Английский клуб "Лидс" разместил на трибунах стадиона "Элланд Роуд" изображение самого известного в мире террориста Усамы бен Ладена.

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Об этом сообщает LeedsLive.

Клуб присоединился к популярной ныне инициативе, предложив фанатам присылать свои фото и за 25 фунтов покупать места на стадионе. "Лидс", в свою очередь, изготавливает картонные фигуры с изображениями людей и размещает их на сиденьях внутри арены.

Один из "заказчиков" обнаружил, что рядом с его портретом на стадионе находится картонная фигура бен Ладена. Судя по всему, в клубе просто не узнали покойного террориста, когда получили фото для создания фигуры.

Клуб моментально отреагировал и убрал фото бен Ладена с трибуны. В "Лидсе" также отметили, что будут более тщательно подходить к процессу, чтобы оскорбительные изображения не попадали на стадион.

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