В этом рейтинге Лионель Месси опередил Криштиану Роналду.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших футболистов мира в период с 2011 по 2020 годы.

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

Данный рейтинг был составлен по итогам голосования среди членов IFFHS из 150 стран мира.

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По его итогам форвард "Барселоны" Лионель Месси опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Рейтинг лучших футболистов мира за десять лет

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Андрес Иньеста (Испания)

4. Неймар (Бразилия)

5. Серхио Рамос (Испания)

6. Мануэль Нойер (Германия)

7. Роберт Левандовски (Польша)

8. Джанлуиджи Буффон (Италия)

9. Златан Ибрагимович (Швеция)

10. Лука Модрич (Хорватия)

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Автор: Антон Дударь