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Новым тренером "Динамо" может стать тренер из России Бердыев - СМИ

18:15, 24 апреля 2020
Футбол
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Курбан Бердыев / фото: 24smi.org

Слова журналиста Алексея Андронова приводит канал ТаТоТаке в Telegram.

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«Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей Динамо. Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу", - сказал Андронов.

Ранее Бердыев тренировал клубы Казахстана, Туркмении, Турции и России.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник летом возглавит киевское "Динамо" вместо Алексея Михайличенко.

Позже президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб провел переговоры и договорился о будущем сотрудничестве с наставником "Зари" Виктором Скрипником.

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