Президент Динамо Суркис опроверг информацию о переговорах с тренером Зари

Киевляне не контактировали с Виктором Скрипником.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб провел переговоры и договорился о будущем сотрудничестве с наставником "Зари" Виктором Скрипником.

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"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой - COVID-19 - некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности.

Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Ранее в СМИ появилась информация, что Скрипник сменит Алексея Михайличенко на посту главного тренера столичного клуба.

После 23 туров УПЛ "Заря" имеет одинаковое количество очков с "Динамо" и опережает киевлян благодаря дополнительным показателям. Команды ведут борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. При этом чемпионат Украины находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в УПЛ "случайностью".