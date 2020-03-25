Президент Динамо Суркис опроверг информацию о переговорах с тренером Зари
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб провел переговоры и договорился о будущем сотрудничестве с наставником "Зари" Виктором Скрипником.
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"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой - COVID-19 - некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности.
Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация, что Скрипник сменит Алексея Михайличенко на посту главного тренера столичного клуба.
После 23 туров УПЛ "Заря" имеет одинаковое количество очков с "Динамо" и опережает киевлян благодаря дополнительным показателям. Команды ведут борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. При этом чемпионат Украины находится на паузе из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в УПЛ "случайностью".