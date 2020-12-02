На этой стадии борьбу продолжают двенадцать команд.

2 декабря состоялось пять из шести матчей 1/8 финала Кубка Украины 2020-2021.

Еще один матч - между представителями УПЛ "Десной" и "Зарей" - пройдет 16 декабря.

На этом этапе произошло две сенсации - клубы Первой лиги "Верес" и "Агробизнес" выбили из борьбы представителей УПЛ "Мариуполь" и "Ворсклу", которая играла в финале Кубка Украины в прошлом сезоне.

Результаты матчей

"Нива" (Винница) - "Колос" (Ковалевка) - 0:4

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Днепр-1" (Днепр) - 0:5

"Верес" (Ровно) - "Мариуполь" (Мариуполь) - 1:0

"Агробизнес" (Волочиск) - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

"Александрия" (Александрия) - "Минай" (Минай) - 3:0

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) - состоится 16 декабря

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединятся к шести командам-победительницам 1/8 финала.

В четвертьфинале сыграют две команды не из УПЛ - "Верес" и "Агробизнес", которые представляют Первую лигу.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда, результаты 1/16 финала.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь