16 и 17 сентября проходят матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу 2020-2021.
На этой стадии в борьбу еще не вступили клубы УПЛ.
Результаты матчей
"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск) - 0:1
"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород) - 0:0 (8:7 по пенальти)
"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) - 2:2 (4:3 по пенальти)
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь) - 4:1
"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса) - 1:0
"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 0:1
"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно) - 0:3
"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Полесье" (Житомир) - 0:1
"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг) - 2:2 (4:2 по пенальти)
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь) - состоится 17 сентября
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - состоится 17 сентября
Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать
- Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
- На всех этапах команды проводят по одному матчу.
- Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда.
- Жеребьевка 1/16 финала запланирована на 18 сентября.
- Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.
- Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.
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