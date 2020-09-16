На данной стадии борьбу ведут 22 клуба.

16 и 17 сентября проходят матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу 2020-2021.

На этой стадии в борьбу еще не вступили клубы УПЛ.

Результаты матчей

"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск) - 0:1

"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород) - 0:0 (8:7 по пенальти)

"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) - 2:2 (4:3 по пенальти)

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь) - 4:1

"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса) - 1:0

"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 0:1

"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно) - 0:3

"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Полесье" (Житомир) - 0:1

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг) - 2:2 (4:2 по пенальти)

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь) - состоится 17 сентября

"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - состоится 17 сентября

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда.

Жеребьевка 1/16 финала запланирована на 18 сентября.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь