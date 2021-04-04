В перенесенном финале "Реал Сосьедад" выиграл у "Атлетика".

3 апреля состоялся финал Кубка Испании по футболу 2019-2020, в котором встретились "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

Финальный матч должен был состояться еще в прошлом году, но был отложен из-за пандемии коронавируса и невозможности провести игру со зрителями.

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"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 63

"Атлетик": Симон, Мартинес, Альварес, Де Маркос, Берчиче (Капа, 90), Рауль Гарсия, Венседор (Унаи Лопес, 68), Беренгер (Вильялибре, 76), Дани Гарсия (Весга, 76), Муниаин, Уильямс

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Элустондо, 90), Субельдия, Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 89), Сильва (Гевара, 85), Оярсабаль, Исак (Фернандес, 89)

Видео гола

Финал Кубка Испании: итоги

"Реал Сосьедад" выиграл трофей в третий раз в истории.

"Атлетик" Бильбао является одной из наиболее титулованных команд в истории турнира. "Атлетик" в 38-й раз играл в финале и в 15-й раз уступил.

Уже 17 апреля "Атлетик" сыграет в финале Кубка Испании 2020-2021, в котором его соперником на этот раз будет "Барселона".

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Автор: Антон Дударь