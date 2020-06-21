"Вор": в чемпионате Германии футболист украл гол у одноклубника (видео)

Польскому нападающему Кшиштофу Пентеку вместо гола пришлось довольствоваться результативным пасом.

Курьезный эпизод произошел в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги между "Гертой" и "Байером".

На 54-й минуте игры польский форвард Кшиштоф Пентек ворвался в штрафную, ушел от двоих соперников, обыграл вратаря и уже готовился с метра направить мяч в сетку, но вместо него это сделал Доди Лукебакио. Оказавшийся рядом одноклубник "ограбил" Пентека, нанеся завершающий удар.

Польскому нападающему вместо гола пришлось довольствоваться лишь результативной передачей.

Somehow I think Piatek is angry that this was an assist. pic.twitter.com/PJT3j60hCL — Nemanja Grbić (@Nemcy85) June 20, 2020

После игры Пентек разместил в Instagram совместное фото с Лукебакио и в шутку написал: "Тот момент, когда ты поймал вора гола". Лукебакио оставил под постом комментарий: "Спасибо, мой брат! Топ-ассист!".

"Герта" в итоге одержала победу в матче со счетом 2:0.

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