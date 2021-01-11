Криштиану Роналду ранее обошел Пеле, а теперь сравнялся с экс-форвардом сборной Чехословакии.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах.

Это произошло после того, как Роналду забил гол в ворота "Сассуоло" в матче чемпионата Италии. Этот мяч стал для него 759-м в карьере за клубы и сборные.

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Как сообщает Squawka в Twitter, по этому показателю Роналду сравнялся c легендарным форвардом сборных Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном.

Следующий гол сделает Роналду единоличным рекордсменом.

На третьем месте в списке идет Пеле, на счету которого 757 голов.

Стоит отметить, что по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, у Роналду - 777, а на третьем месте бразилец Ромарио (772).

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Автор: Антон Дударь