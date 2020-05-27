Косичка ушла в прошлое: Роналду сменил имидж перед рестартом сезона (фото)
09:45, 27 мая 2020Футбол
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Португалец показал своим поклонникам свою новую прическу.
Криштиану Роналду / фото REUTERS
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ.
С конца прошлого года футболист носил прическу с косичкой, но теперь решил от нее отказаться и продемонстрировал новый имидж - с серьгой в ухе и челкой на правую сторону.
"Одобряете?", - подписал фото в Twitter 35-летний Роналду.
twitter.com/Cristiano
Напомним, Криштиану уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам на базе "Ювентуса" перед возобновлением чемпионата. Ожидается, что рестарт Серии A состоится в середине июня.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.
УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду вошел в топ-3 самых влиятельных людей в мире футбола.
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