Косичка ушла в прошлое: Роналду сменил имидж перед рестартом сезона (фото)

Португалец показал своим поклонникам свою новую прическу.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ.

С конца прошлого года футболист носил прическу с косичкой, но теперь решил от нее отказаться и продемонстрировал новый имидж - с серьгой в ухе и челкой на правую сторону.

"Одобряете?", - подписал фото в Twitter 35-летний Роналду.

Напомним, Криштиану уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам на базе "Ювентуса" перед возобновлением чемпионата. Ожидается, что рестарт Серии A состоится в середине июня.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду вошел в топ-3 самых влиятельных людей в мире футбола.

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