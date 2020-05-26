Популярный в сети ролик с котом-вратарем оказался фейком: блогер раскрыл секрет (видео)
10:19, 26 мая 2020Футбол
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YouTube-блогер рассказал, как создавал видео с котом Мяунуэлем Нойером.
Блогер показал, как снимал свое видео / скриншот YouTube
Видео с котом-вратарем по имени Мяунуэль Нойер, которое стало хитом сети, оказалось фейком.
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Авто ролика YouTube-блогер Крис Диксон признался, что смонтировал видео и показал, как создавал ролик, на котором кот-вратарь якобы отражает удары по воротам.
На оригинальном видео Мяунуэль Нойер прыгал за игрушкой, а не за мячом, после чего блогер отдельно снял, как бросает мяч, а затем смонтировал видео. Блогер признался, что кот не хотел прыгать за мячом.
Напомним, на ролик с котом отреагировала "Бавария", которая разместила видео в Twitter.
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