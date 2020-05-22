Перепутали лысых: футбольный клуб курьезно объявил о назначении известного тренера (фото)
Американский клуб "Цинциннати" оконфузился, представляя в сети нового главного тренера команды - известного в прошлом защитника сборной Нидерландов Япа Стама.
"Цинциннати" поприветствовал нового главного тренера в Twitter, однако разместил в сети фото другого лысого тренера - Тинуса ван Тоненбрука, который работает в Нидерландах с молодежным составом "Аякса".
Затем "Цинциннати" исправился, опубликовав пост с фото Стама и подписью: "Поприветствуйте нашего настоящего нового тренера Япа Стама".
Стоит отметить, что изначально ошибку допустили в фотобанке, в котором работник "Цинциннати" брал фото - именно там неправильно подписали снимок.
Курьезная ситуация спровоцировала в сети настоящий флешмоб, к которому подключились другие футбольные клубы. Они начали размещать фото известных лысых мужчин и подписывать их в стиле "Добро пожаловать, Яп!".
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