"Барселона" дважды не смогла забить с "точки" в матче против "Корнельи".

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" в гостях обыграла представителя третьего дивизиона "Корнелью".

В основное время матча открыть счет командам так и не удалось. Причем "Барселона" дважды не реализовала пенальти. В первом тайме голкипера "Корнельи" не смог переиграть Миралем Пьянич, а затем - Усман Дембеле.

Игра перешла в овертайм, и только в дополнительное время Дембеле и Мартин Брэйтуейт принесли "Барселоне" победу.

Интересно, что "Барса" впервые в своей истории в третьем матче подряд играла в овертайме.

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Отметим, что каталонцы играли без Лионеля Месси, который отбывает двухматчевую дисквалификацию.

"Корнелья" - "Барселона" - 0:2

Голы: Дембеле, 92, Брайтвейт, 120+1

"Корнелья": Рамон Хуан, Кужман, Эстельяс, Пол Морено, Мартин, Элой Гиля (Алекс Пла 97), Преза (Санмарти 84), Дорка, Макс Марчет (Чики 68), Медина, Хавьер Онтиверос (Кармона 68)

"Барселона": Нето, Мингеса, Лангле, Араухо, Фирпо, Пуч (Дембеле 46), Пьянич, Илайкс (Бускетс 74), Тринкау (Педри 74), Брэйтуейт, Гризманн (Конрад 101)

Удаление: Эстельяс, 118

Обзор матча опубликован на YouTube-канале "Барселоны".

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Автор: Антон Дударь