Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил два матча дисквалификации за свое удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика".
Об этом сообщает Marca.
Данное решение вынес Комитет по проведению соревнований.
Теперь аргентинец пропустит матчи с "Корнельей" в Кубке Испании и с "Эльче" в чемпионате Испании.
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На 120-й минуте матча, когда "Барселона" уступала, Месси ударил сзади по голове нападающего "Атлетико" Асьера Вильялибре.
Эта красная карточка стала для аргентинца первой в карьере в составе "Барселоны".
Стоит отметить, что Месси могло грозить от четырех до двенадцати матчей дисквалификации, однако арбитр встречи не указал в протоколе, что аргентинец проявил агрессию, ударив соперника. Он написал, что Месси "применил чрезмерную силу". Таким образом, действия футболиста не были признаны агрессивными.
Напомним, "Барселона" проиграла "Атлетику" со счетом 2:3.
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