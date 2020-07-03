Матч с Мариуполем не состоится: УПЛ анонсировала исключение Карпат из турнира
Львовские "Карпаты" отказались ехать на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя", который должен был пройти 4 июля.
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Информацию подтвердил официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Клуб направил в УПЛ официальное письмо с отказом от поединка.
"Учитывая, что для львовян это уже повторная неявка на игру, в соответствии с регламентом соревнований, команда должна быть исключена из соревнований", - сказано в заявлении.
Дирекция УПЛ уже передала материалы дела на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.
Напомним, ранее "Карпаты" не поехали на перенесенный матч 24-го тура также против "Мариуполя", который был запланирован на 1 июля.
Как сообщал УНИАН, "Карпаты" испытывают серьезные финансовые трудности, из-за которых дальнейшее существование клуба находится под угрозой. Ранее в "Карпатах" сделали заявление о будущем клуба.
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