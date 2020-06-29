"Все варианты исчерпаны": Карпаты сделали заявление о будущем клуба

Львовская команда не может выехать на матч с "Мариуполем".

Львовские "Карпаты" объявили о сложной финансовой ситуации, которая угрожает дальнейшему существованию клуба.

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Пресс-служба клуба цитирует исполнительного директора Ростислава Ящишина.

"Как известно, владельцами клуба являются две иностранные компании - "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", которая, согласно документам, принадлежит Кате Парпе. Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисал Холдингс", чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании.

Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями.

Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета", - сказал Ящишин.

Исполнительный директор добавил, что у команды пока нет возможности выехать на игру УПЛ с "Мариуполем", которая должна состояться 1 июля.

В нынешнем сезоне УПЛ львовская команда под руководством Романа Санжара занимает последнее место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" могут прекратить существование.

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