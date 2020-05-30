Ближайший матч будет отменен: в клубе УПЛ выявили случаи заражения коронавирусом

Львовские "Карпаты" должны были принимать "Мариуполь" 31 мая.

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Карпатами" и "Мариуполем" будет отменен из-за распространения коронавируса во львовском клубе.

Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".

Отмечается, что по итогам тестирования коронавирус был выявлен "у некоторых игроков и среди персонала".

Все инфицированные переведены на режим самоизоляции, у них отсутствуют симптомы.

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"Чтобы не способствовать распространению COVID-19, "Карпаты" идут на режим самоизоляции", - заявили в клубе.

"Карпаты" уже сообщили о случаях заражения в клубе в УАФ и УПЛ. Львовский клуб ожидает, что вскоре будет принято решение о невозможности проведения матча против "Мариуполя".

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил в Twitter, что автобус "Мариуполя", который направлялся во Львов, уже развернулся назад.

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" должен был состояться 31 мая в 14.00.

"Карпаты" стали первым клубом УПЛ, в котором выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что при единичных случаях заражения коронавирусом в командах тур УПЛ не будет остановлен, а команда не отправится на карантин в полном составе.

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