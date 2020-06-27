УПЛ: львовское дерби в четвертый раз в сезоне завершилось вничью (видео)

"Карпаты" провели свой первый матч после карантина, а "Львов" - первый под руководством нового тренера.

В рамках 28-го тура чемпионата Украины в Луцке состоялось львовское дерби - "Карпаты" играли против "Львова".

"Карпаты" проводили свой первый матч после выхода команды из карантина. Для "Львова" эта была первая встреча под руководством нового главного тренера команды - грузина Георгия Цецадзе.

Матч завершился вничью - 1:1. Интересно, что "Карпаты" и "Львов" уже в четвертый раз в этом сезоне не определили победителя в очных дуэлях. Три предыдущие встречи завершились со счетом 0:0, 0:0 и 1:1.

"Карпаты" с 42-й минуты играли в меньшинстве, но после перерыва сумели отыграться.

У "Карпат" после 24 матчей - 15 очков, они занимают последнее место в УПЛ. У "Львова" - 23 очка после 28 игр и одиннадцатая позиция.

"Карпаты" - ПФК "Львов" - 1:1

Голы: Деда, 61 - Гиоргадзе, 36 (автогол)

"Карпаты": Кудрик, Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак, Хахлев, Сыч, Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула, Бойчук (Деда, 58)

ПФК "Львов": Сарнавский, Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83), Сабино (Приймак, 46), Алваро, Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина, Яковелли

Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик - Шина, Богунов

Удаление: Хахлев, 42 (повторное предупреждение)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший бомбардир "Карпат" покинул клуб и вернулся в Бельгию.

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