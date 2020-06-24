Лучший бомбардир Карпат покинул клуб и вернулся в Бельгию

Егор Назарина находился в аренде и стал одним из лидеров львовской команды.

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина покинул команду и вернулся в бельгийский "Антверпен".

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Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

Игрок находился в клубе УПЛ на правах аренды, которую продлить не удалось. Также львовяне не активировали опцию выкупа футболиста.

22-летний Назарина провел за "Карпаты" 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Хавбек является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

Также журналист Олег Барков сообщил, что из "Карпат" в "Олимпик" вернулся нападающий Матар Дийе. Аренда легионера также подошла к концу.

Ранее львовский клуб покинули легионеры Марвин Мартинс и Тим Халль.

"Карпаты" являются аутсайдером Украинской Премьер-лиги, занимая последнее место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что умер легендарный тренер "Карпат".

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