Лучший бомбардир Карпат покинул клуб и вернулся в Бельгию
Полузащитник "Карпат" Егор Назарина покинул команду и вернулся в бельгийский "Антверпен".
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Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
Игрок находился в клубе УПЛ на правах аренды, которую продлить не удалось. Также львовяне не активировали опцию выкупа футболиста.
22-летний Назарина провел за "Карпаты" 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Хавбек является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.
Также журналист Олег Барков сообщил, что из "Карпат" в "Олимпик" вернулся нападающий Матар Дийе. Аренда легионера также подошла к концу.
Ранее львовский клуб покинули легионеры Марвин Мартинс и Тим Халль.
"Карпаты" являются аутсайдером Украинской Премьер-лиги, занимая последнее место в турнирной таблице.
УНИАН ранее сообщал о том, что умер легендарный тренер "Карпат".
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