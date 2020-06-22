Аутсайдер УПЛ объявил о назначении иностранного тренера

Георгий Цецадзе впервые будет работать в Украине.

"Львов" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал грузинский специалист Георгий Цецадзе.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Накануне клуб отправил в отставку тренерский штаб во главе с Егише Меликяном - стороны не стали продлевать соглашение.

Прошлым местом работы 45-летнего Цецадзе был клуб "Сабуртало" Тбилиси. Также он тренировал ряд других грузинских команд, а в 2017-м году во главе "Самптредии" стал обладателем Суперкубка страны. Кроме того, специалист работал с юношеской и молодежной сборными Грузии.

Напомним, после 27 матчей "Львов" занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Украины.

Как сообщал УНИАН, в 27-м туре "Львов" крупно проиграл "Мариуполю".

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