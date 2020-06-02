"Ситуация намного серьезней": в клубе УПЛ выявили тринадцать случаев заражения коронавирусом

Львовский клуб уходит на карантин, а сезон в УПЛ может доиграть молодежный состав.

Во львовских "Карпатах" зафиксировано уже как минимум тринадцать случаев заражения коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия", - написал Бурбас.

Он добавил, что "Карпаты" "точно идут на карантин", а сезон, возможно, доиграет молодежный состав, "если там все здоровы".

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Напомним, ранее сообщалось о трех случаях заражения среди футболистов "Карпат", а также о том, что есть случаи заражения и среди сотрудников клуба.

Матч УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь", который был запланирован на 31 мая, был перенесен после того, как во львовском клубе объявили о случаях заражения и самоизоляции. На 99% не состоится и поединок "Ворскла" - "Карпаты", который должен быть сыгран 7 июня.

"Ждем от "Карпат" официальное письмо, ждем подтверждения. Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ проделывать план, что делать дальше. Футболисты должны пойти на двухнедельную изоляцию. Сейчас план выглядит следующим образом - ближайший матч с "Ворсклой" на 99% не состоится", - сказал сайту Tribuna.com исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Как сообщал УНИАН, ранее футболист "Карпат" рассказал о заражении коронавирусом.

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