Подопечные Андрея Шевченко продолжают свой путь в Лиге наций матчем против испанцев.

6 сентября сборная Украины проведет свой второй матч в Лиге А Лиги наций. В Мадриде "желто-синие" сыграют против команды Испании. Встреча пройдет на стадионе "Альфредо ди Стефано" при пустых трибунах.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

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Начало встречи - в 21.45.

Сборная Испании

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Испании выступила не самым удачным образом. Команда одержала две победы и дважды проиграла в одной группе с Англией и Хорватией, заняв в итоге второе место.

А вот квалификацию на Евро-2020 испанцы преодолели без проблем. Восемь побед, две ничьи и первое место в группе со Швецией, Норвегией, Румынией, Фарерскими островами и Мальтой.

В Лиге наций 2020-2021 испанцы стартовали с ничейного результата в матче против Германии. Добыть 1 очко Испании удалось благодаря голу Хосе Луиса Гайя на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

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Сборная Украины

Сборная Украины поднялась в Лигу А по итогам выступления в прошлом розыгрыше Лиги наций. В сезоне 2018-2019 подопечные Андрея Шевченко смогли занять первое место в одной группе с командами Чехии и Словакии, набрав 9 очков в четырех играх.

Далее сборная Украины смогла успешно преодолеть квалификацию на Евро-2020. "Желто-синие" сенсационно заняли первое место в своей группе, набрав 20 очков в 8 турах и опередив Португалию, Сербию, Люксембург и Литву. Весь отбор на Евро-2020 Украина прошла без поражений.

В Лиге наций 2020-2021 сборная Украины стартовала с домашней победы над Швейцарией. Благодаря голам Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко украинцы одержали победу со счетом 2:1.

На данный момент беспроигрышная серия команды Шевченко насчитывает 12 матчей.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Сборная Испании - одна из лучших команд мира. Это команда с сильными исполнителями, поставленной игрой, четким планом на игру. Испанский футбол доминировал и доминирует. Сейчас Лига наций - это возможность для любого тренера подготовить тренера через очень серьезные матчи. У нас хороший шанс сыграть с великолепной командой".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"Я бы очень хотел, чтобы в матчах Лиги наций в составе сборной Испании дебютировало больше игроков. Буду выбирать состав на матч с Украиной, исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем".

История противостояний

Сборные Украины и Испании между собой встречались пять раз. В отборе на Евро-2004 украинцам сперва удалось сыграть вничью с Испанией со счетом 2:2, но в ответной игре они уступили 1:1. На ЧМ-2006 Испания разгромила Украину со счетом 4:0, а в отборе на Евро-2016 дважды победила с одинаковым счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя, Родри, Тиаго Алькантара, Мерино, Фати, Ферран Торрес, Родриго

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Арбитр

Судить встречу будет француз Бенуа Бастьен, который уже работал на матчах украинских команд.

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Автор: Антон Дударь