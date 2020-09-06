Сборная Украины сыграет против сборной Испании во 2-м туре Лиги наций.

Сегодня, 6 сентября, сборная Украины на выезде встретится со сборной Испании в рамках Лиги наций УЕФА. Матч команд Лиги А пройдет на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

Испания - Украина: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 21.45.

Этот матч, как и другие встречи Лиги наций, пройдут при пустых трибунах.

Испания - Украина: анонс матча Лиги наций

В первом туре сборная Украины дома обыграла сборную Швейцарии со счетом 2:1. Сборная Испании на выезде вырвала ничью в матче с Германией - 1:1.

Испания - Украина: прогноз букмекеров

Главным арбитром матча назначен француз Бенуа Бастьен.

Лига наций УЕФА, 2-й тур

Испания - Украина

Онлайн-трансляция матча

В личных встречах у испанцев есть солидный перевес:

Обе команды не проигрывают на протяжении 12 матчей.

Накануне украинская сборная опробовала газон стадиона "Альфредо ди Стефано".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем назвал Испанию "одной из лучших команд мира", а также подчеркнул, что "желто-синим" выпал отличный шанс проверить свои силы.

Персонал сборной Украины после прилета в Испанию задержали в аэропорту на три часа.

Заявка сборной Украины на этот матч:

Пятов, Лунин, Бущан, Матвиенко, Пластун, Кривцов, Соболь, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Харатин, Коваленко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Яремчук, Супряга, Мораес.

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Автор: Антон Дударь