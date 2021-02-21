Полтавчане не могут выиграть в чемпионате уже в пяти матчах подряд.

В рамках 15-го тура УПЛ "Ингулец" и "Ворскла" встречались в Полтаве. Матч завершился вничью - 2:2.

По ходу поединка полтавчане дважды отыгрывались. Избежать поражения им удалось благодаря спорному пенальти, который реализовал Владислав Кулач.

"Ворскла" не смогла выиграть в пятом подряд матче УПЛ (три ничьи и два поражения).

У полтавчан в активе 22 очка, они занимают пятое место в таблице УПЛ. "Ингулец" (12 очков) идет десятым.

"Ингулец" - "Ворскла" - 2:2

Голы: Бартулович, 21 (с пенальти), Ситчинава, 62 - Степанюк, 48, Кулач, 76 (с пенальти)

"Ингулец": Малыш, Коваленко (Щедрый, 65), Балан, Ковалев, Квасный, Козак (Синегуб, 88), Запорожец (Сейтхалилов, 90+4), Кучеренко, Бартулович, Шишка, Ситчинава

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Скляр, Цитаишвили (Челядин, 58), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 69), Кане, Кулач, Степанюк (ДеНоойер, 80)

Предупреждения: Ситчинава, 17, Кучеренко, 38, Малыш, 90+2 - Челядин, 59, Яворский, 63, Пуцлин, 90

Украинская Премьер-лига 15-й тур

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Автор: Антон Дударь