Наложили швы: футболист сборной Украины травмировал пенис во время матча в Бельгии (фото)
13:55, 10 августа 2020Футбол
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Игорь Пластун получил экстренную помощь прямо возле поля.
Пластуну оказали помощь сразу после получения травмы / фото hln.be
Защитник сборной Украины Игорь Пластун получил необычную травму во время матча первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".
На 63-й минуте игрок столкнулся с вратарем своей команды и повредил пенис.
Игрока увели за пределы поля, где сразу наложили швы на половой орган. Защитник был заменен.
фото hln.be
фото hln.be
Стоит отметить, что "Гент" потерпел поражение со счетом 1:2, а Пластун на 43-й минуте отличился первым голом команды в новом сезоне.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что другой украинец из "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, но затем прошел тестирование еще раз, и его результат оказался отрицательным.
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