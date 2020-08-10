Наложили швы: футболист сборной Украины травмировал пенис во время матча в Бельгии (фото)

Игорь Пластун получил экстренную помощь прямо возле поля.

Защитник сборной Украины Игорь Пластун получил необычную травму во время матча первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".

На 63-й минуте игрок столкнулся с вратарем своей команды и повредил пенис.

Игрока увели за пределы поля, где сразу наложили швы на половой орган. Защитник был заменен.

Стоит отметить, что "Гент" потерпел поражение со счетом 1:2, а Пластун на 43-й минуте отличился первым голом команды в новом сезоне.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что другой украинец из "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, но затем прошел тестирование еще раз, и его результат оказался отрицательным.

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