"У нее девичья - Москаль": украинский футболист Пердута рассказал, как жена согласилась взять его фамилию

Игорь Пердута с самоиронией относится к своей фамилии.

Украинский футболист "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о ситуациях, которые связаны с его фамилией.

В частности, в интервью sport.pl.ua Пердута рассказал, что жена с легкостью решила взять его фамилию.

"Легко ли жена согласилась взять мою фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?". В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", - сказал футболист.

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Пердута также рассказал о шутках в свой адрес из-за фамилии:

"Конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми - над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими и добрыми. Я понимаю, что само слово "пердута" довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле - "Пердя" или "Пердюня". И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта".

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