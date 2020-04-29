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"Четверо суток не спал": экс-футболист Алиев назвал самую крупную сумму, которую проигрывал в казино

16:46, 29 апреля 2020
Футбол
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Александр Алиев рассказал, как играл в казино / фото: instagram.com/aliev_sasha88

Эта сумма стала самой крупной, которую Алиев когда-либо проигрывал.

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"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги за чемпионство, у меня были премии. На что-то тогда откладывал, не помню.

Зашел в казино, и что-то пошло не то, хотя я не пил ничего. Помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в двенадцать часов дня. Это в Киеве было. Расстроился, конечно. Потом четверо суток не спал", - рассказал Алиев на YouTube-канале "Кент".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Алиев нарвался на скандал с бывшей женой в прямом эфире.

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