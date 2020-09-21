В истории MLS гол ударом от углового флажка был забит лишь в шестой раз.

Необычный гол был забит в матче регулярного чемпионата MLS между "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Цинцинатти".

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На 85-й минуте при счете 0:0 гости заработали угловой. Выполнять корнер пошел босниец Харис Медунянин, однако вместо подачи на одного из партнеров по команде он закрутил мяч в дальний угол ворот - сфера влетела в сетку от штанги.

Этот гол в итоге принес "Цинцинатти" победу.

Гол прямым ударом с углового был забит лишь в шестой раз в истории MSL. Ранее подобное удавалось англичанину Дэвиду Бекхэму, гватемальцу Марко Паппе, французу Тьерри Анри и дважды бразильцу Мичелу.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал MLS.

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Автор: Антон Дударь