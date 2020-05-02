Карпаты "строго предупредили" футболиста из-за фото с советской символикой

Алексей Хахлев сфотографировался с красным флагом с изображением Владимира Ленина.

"Карпаты" вынесли официальное предупреждение полузащитнику команды Алексею Хахлеву за фото в соцсети.

Как сообщает "Главком", чемпион мира в составе сборной Украины U-20 разместил в Instagram совместное фото со своей бабушкой, поздравив ее с днем рождения. При этом в руках Хахлев держал красный флаг с изображением Владимира Ленина.

"С днем рождения, главный командир", - подписал фото Хахлев.

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Позже футболист удалил свой пост и написал: "Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил".

"Карпаты" на своем официальном сайте заявили, что считают "недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики".

Хахлев "строго предупрежден" клубом, а также проинформирован о том, что в случае повторения подобной ситуации по отношению к нему будут применены более серьезные санкции.

"Публичное лицо не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба", - подчеркнули в львовском клубе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что российский клуб оштрафует своего футболиста за критику Владимира Путина.