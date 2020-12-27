Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Лучший игрок века" по версии Globe Soccer Awards.
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Об этом сообщает Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.
Церемония вручения наград проходила в ОАЭ.
Приз "Лучшему игроку века" вручался по итогам выступлений футболистов в период с 2001 по 2020 год.
Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо.
🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 👏#CristianoRonaldo#CR7#Bvlgari#GlobeSoccerpic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Лучшим тренером 21 века был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом века - мадридский "Реал".
Также в рамках церемонии были вручены награды по итогам 2020 года. Лучшим клубом стала "Бавария", лучшим футболистом признали Роберта Левандовски, а лучшим тренером года - наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.
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