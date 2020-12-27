Криштиану Роналду со своей наградой / фото twitter.com/Globe_Soccer

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Лучший игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

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Об этом сообщает Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград проходила в ОАЭ.

Приз "Лучшему игроку века" вручался по итогам выступлений футболистов в период с 2001 по 2020 год.

Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо.

Лучшим тренером 21 века был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом века - мадридский "Реал".

Также в рамках церемонии были вручены награды по итогам 2020 года. Лучшим клубом стала "Бавария", лучшим футболистом признали Роберта Левандовски, а лучшим тренером года - наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

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Автор: Антон Дударь