Состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Лучший игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

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Об этом сообщает Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград проходила в ОАЭ.

Приз "Лучшему игроку века" вручался по итогам выступлений футболистов в период с 2001 по 2020 год.

Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo#CR7#Bvlgari#GlobeSoccerpic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Лучшим тренером 21 века был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом века - мадридский "Реал".

Также в рамках церемонии были вручены награды по итогам 2020 года. Лучшим клубом стала "Бавария", лучшим футболистом признали Роберта Левандовски, а лучшим тренером года - наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

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Автор: Антон Дударь