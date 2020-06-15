Украинский футболист Динамо вошел в список претендентов на премию Golden Boy-2020

Георгий Цитаишвили поборется за звание лучшего молодого игрока Европы-2020.

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили вошел в сотню претендентов на престижную премию Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

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Награду вручает итальянское издание Tuttosport.

19-летний Цитаишвили родился в Грузии, но футбольную карьеру проводит в Киеве. Вингер выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов, а в прошлом году выиграл чемпионат мира до 20 лет в составе молодежной сборной под руководством Александра Петракова.

В список претендентов также вошел бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тете.

На премию помимо представителей УПЛ претендуют игроки европейских топ-клубов - Ансу Фати ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити") и многие другие. Проголосовать можно по ссылке.

В прошлом году премию получил нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Тогда на награду также претендовал вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

УНИАН ранее сообщал о том, что Цитаишвили возмутился количеством игрового времени в "Динамо".

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