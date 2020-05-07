"Заслуживал шанс": чемпион мира возмутился количеством игрового времени в Динамо

Георгий Цитаишвили недоволен своим нынешним положением в киевском клубе.

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили заявил, что его не устраивает количество игрового времени, которое он получает в "Динамо".

Об этом Цитаишвили сказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Из-за гола в финале ЧМ, как минимум, я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом". Мне говорят, что я замена Цыганкову. Так и есть. Меня готовят, всегда так было, мне это говорили с 16 лет. Когда готовили Ярмоленко, он сыграл матчей 20-22 перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? Причем не по матчам, а по времени на поле надо считать. У меня за 2 года 200 минут в первой команде", - сказал Цитаишвили.

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"Когда тебе дают 20 матчей, ты себя не показал – тогда вопросов вообще нет. Если увижу, что не идет, у меня не получается - я сам уйду. Но мне этого не давали. Я постоянно в надежде, что мне дадут шанс, жду этого", - добавил полузащитник.

Футболист заявил, что у него есть "желание доказать", но ему нужно дать шанс.

Цитаишвили вспомнил, как не попадал в заявку, когда Виктор Цыганков был травмирован:

"У Цыганкова была травма, я не попал в заявку 18 человек. Ставили Караваева, Буяльского, кого угодно, но только не меня. Ставили людей на неродную позицию. Сидел на замене, выпустили Пиварича, когда я один полузащитник на замене. В следующем матче - Андриевского".

"Ни на кого не обижаюсь, но у всех есть свое время. Михайличенко начал в 23 и стал топом. Обо мне говорили уже в 19. Жду уже два года. Но я не жалуюсь, это футбол и жизнь", - подытожил футболист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" объяснил провал команды в чемпионской гонке с "Шахтером".