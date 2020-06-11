Евро-2020: город-хозяин стартового матча сборной Украины подтвердил готовность принять турнир

Амстердам не стал отказываться от возможности провести поединки турнира, несмотря на его перенос на следующий год.

Амстердам подтвердил готовность принять матчи финальной части Евро-2020, который был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Ранее сообщалось, что у некоторых городов на следующий год есть другие планы, поэтому они могут отказаться от проведения матчей ЧЕ. В частности, это казалось Лондона и Амстердама.

"Я доволен тем, что мы подтвердили свой статус. Я в этом не сомневался, но все должно быть организовано должны образом. Благодарен правительству, аэропорту "Схипхол", муниципалитету Амстердама и "Йохан Кройф Арене" за совместную работу", - заявил организатор Евро-2020 в Нидерландах Гийс де Йонг.

В Амстердаме должны пройти три поединка группового этапа и один матч 1/8 финала. Именно в этом городе должна провести стартовый матч сборная Украины против Нидерландов в группе C.

Чемпионат Европы пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА перенес заседание исполкома организации из-за проблем с "некоторыми аренами Евро-2020".

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