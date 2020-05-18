УЕФА перенес ключевое заседание: возникла проблема с Евро-2020

Обсуждение дальнейших действий в европейском футболе состоится уже летом.

Заседание Исполнительного комитета УЕФА, которое было запланировано на 27 мая, не состоится.

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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Видеоконференцию решено перенести на 17 июня.

На этом совещании должны были обсудить судьбу национальных чемпионатов, график матчей сборных, а также, возможно, утвердить даты проведения еврокубков и количество стран, которые будут принимать Евро-2020.

В УЕФА отметили, что перенос заседания связан с проблемами, которые возникли с "некоторыми аренами Евро-2020". Ранее президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин подтвердил, что некоторые из 12 городов могут отказаться от проведения матчей турнира из-за его переноса на следующий год.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УЕФА сделали заявление о формате квалификации еврокубков в следующем сезоне.