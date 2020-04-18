Украинец Хачериди получил глупую красную карточку и стал антигероем матча в Беларуси (видео)

Украинский футболист "привез" ключевой пенальти в ворота своей команды.

Украинский защитник Евгений Хачериди стал антигероем матча 5-го тура чемпионата Беларуси между "Витебском" и брестским "Динамо".

На 85-й минуте при счете 0:0 украинец получил совершенно необязательную красную карточку за отмашку ногой - Хачериди пяткой ударил соперника, который не владел мячом.

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Арбитр не только удалил украинского футболиста, но еще и назначил пенальти в ворота "Динамо".

Брестский клуб пропустил с пенальти и доигрывал матч вдевятером (на 73-й минуте у "Динамо" был удален легионер Габи Кики).

Встреча завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:1. Таким образом, ошибка Хачериди стоила команде набранных очков.

Для украинского защитника это был третий матч в составе брестского "Динамо".

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