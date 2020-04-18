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Украинец Хачериди получил глупую красную карточку и стал антигероем матча в Беларуси (видео)

20:16, 18 апреля 2020
Футбол
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Евгений Хачериди проводил третий матч за брестское Динамо / фото: twitter.com/dynamobrest

На 85-й минуте при счете 0:0 украинец получил совершенно необязательную красную карточку за отмашку ногой - Хачериди пяткой ударил соперника, который не владел мячом.

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Арбитр не только удалил украинского футболиста, но еще и назначил пенальти в ворота "Динамо". 

Брестский клуб пропустил с пенальти и доигрывал матч вдевятером (на 73-й минуте у "Динамо" был удален легионер Габи Кики).

Встреча завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:1. Таким образом, ошибка Хачериди стоила команде набранных очков.

Для украинского защитника это был третий матч в составе брестского "Динамо".

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