Белорусский клуб оштрафует украинца Хачериди на половину зарплаты: названа сумма

Украинский футболист понесет наказание за свое удаление.

Украинский защитник Евгений Хачериди будет серьезно оштрафован брестским "Динамо" за недисциплинированное поведение в матче чемпионата Беларуси против "Витебска".

Об этом сообщает "Футбол 24".

За полученную красную карточку белорусский клуб может лишить Хачериди половины месячной зарплаты, которая, по данным источника, составляет 20 тысяч долларов в месяц.

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В контракте украинца также дополнительно прописаны возможные бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок и выход в групповой турнир еврокубков.

В "Динамо" знали о несдержанности Хачериди, а потому перед подписанием контракта прописали в соглашении штрафы за недисциплинированность.

Решение про штраф Хачериди окончательно еще не принято.

Напомним, Хачериди получил красную карточку в неигровом эпизоде, ударив соперника ногой. Нарушение украинца привело к пенальти, из-за которого "Динамо" потерпело поражение.

Кроме того, после матча Хачериди пытался выяснить отношения с арбитром.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Динамо" опровергли информацию о том, что могут расторгнуть с Хачериди контракт.