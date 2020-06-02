"Ничему жизнь не учит": Хачериди едва не нарвался на новое удаление в чемпионате Беларуси (видео)

Украинский футболист набросился на соперника в неигровом эпизоде.

Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди, едва отбыв пятиматчевую дисквалификацию в чемпионате Беларуси, мог схлопотать новое удаление.

Хачериди вновь проявил свою несдержанность в матче 11-го тура против "Руха".

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Футболист "Руха" пошел в жесткий подкат против одноклубника Хачериди, что очень не понравилось экс-игроку сборной Украины. Хачериди подбежал к сопернику, который еще не успел подняться с газона, и рукой коснулся его лица, а также успел что-то высказать, прежде чем в ситуацию вмешались другие игроки.

Судья пожалел украинца и не стал предъявлять ему даже желтую карточку.

"Не учит жизнь Хачериди ничему", - прокомментировал эпизод комментатор матча.

Напомним, ранее Хачериди получил красную карточку за то, что ногой ударил соперника в неигровом эпизоде. После матча украинец пытался выяснить отношения с арбитром и в итоге был дисквалифицирован на пять игр.

Как сообщал УНИАН, после своего удаления Хачериди пообещал быть "максимально сдержанным", и что "такое больше не повторится".

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