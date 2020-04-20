"Такое больше не повторится": украинский футболист Хачериди прокомментировал скандал со своим участием

Евгений Хачериди уверяет, что не планировал применять физическую силу по отношению арбитра.

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал свою красную карточку в матче чемпионата Беларуси против "Витебска", а также конфликт с арбитром после игры.

Слова Хачериди приводит официальный сайт "Динамо".

"Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня. В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече", - сказал Хачериди.

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Защитник пообещал, что подобное не повторится:

"Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол - это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой. Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным - такое больше не повторится".

Также Хачериди отметил, что его удивила запись в протоколе матча о том, что после игры он якобы пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении:

"Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря. Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды".

Как сообщал УНИАН, брестское "Динамо" не будет разрывать контракт с Хачериди из-за данного инцидента.