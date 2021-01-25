Эусебио Ди Франческо мог быть уволен, но вместо этого заключил новый контракт.

Клуб из итальянской Серии А "Кальяри" продлил контракт с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо.

Об этом сообщил официальный сайт "Кальяри". Соглашение рассчитано до 2023 года.

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Примечательно, что руководство клуба пошло на такой шаг после того, как "Кальяри" проиграл в седьмой раз подряд (шесть поражений - в Серии А, а также вылет из Кубка Италии). А серия команды без побед и вовсе насчитывает двенадцать игр и длится с 25 ноября прошлого года, когда "Кальяри" удалось обыграть в Кубке Италии "Верону" (2:1).

Руководство клуба заявило, что продлило контракт с Ди Франческо, чтобы в непростой период выразить доверие тренеру.

"Мы продлили контракт Ди Франческо еще на год, чтобы придать ему еще больше сил и показать ему, насколько мы верим в него", - заявил президент "Кальяри" Томмазо Джулини.

"Я благодарен клубу. Рад, что мою работу оценивают не только по результатам, но и исходя из картины в целом. Клуб доверяет мне, и это очень важно", - сказал Ди Франческо.

Добавим, что в таблице чемпионата Италии "Кальяри" идет в зоне вылета - команда занимает 18-е место, набрав 14 очков в 19 матчах.

Эусебио Ди Франческо: чем он известен

В качестве игрока Ди Франческо становился чемпионом Италии с "Ромой" в сезоне 2000-2001.

51-летний Ди Франческо тренировал ряд итальянских клубов, но наиболее известен он по работе с "Ромой", которую возглавлял с 2017 по 2019 годы.

Уже в своем первом сезоне в "Роме" он привел команду к лучшему результату в истории клуба в Лиге чемпионов - римляне дошли до полуфинала, сенсационно выбив в 1/4 финала "Барселону" (1:4, 3:0). Также "Рома" заняла третье место в Серии А.

Ди Франческо был уволен из "Ромы" в марте 2019 года после поражения от "Порту" в 1/8 финала ЛЧ.

В 2019 году специалист успел недолго поработать в "Сампдории", а 3 августа 2020 года подписал контракт с "Кальяри".

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Автор: Антон Дударь