Эрлинг Холанд демонстрирует невероятную результативность.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил дубль в матче Бундеслиги против "Баварии" и добрался до отметки в 100 забитых голов за карьеру на взрослом уровне.

Читайте такжеДуэль голеадоров и безумный камбэк: Бавария и Боруссия устроили перестрелку в немецком классикоКак сообщает Gracenote в Twitter, 20-летний Холанд забил 100 голов быстрее, чем две легенды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Так, норвежцу для этого понадобилось 146 матчей.

В то же время Месси первые 100 голов забил за 210 матчей, а Роналду - за 301.

Также для сравнения приводятся показатели форварда ПСЖ Килиана Мбаппе (100 голов за 180 матчей) и нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича (100 голов за 245 матчей).

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В новом сезоне Холанд установил еще одно достижение, забив больше всех голов в первых десяти матчах в ЛЧ.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

По итогам 2020 года норвежец стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

В текущем сезоне на счету Холанда 29 голов в 28 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь