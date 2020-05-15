Бельгийский клуб торгуется с Шахтером по трансферу украинца - СМИ

"Брюгге" хочет снизить цену на Эдуарда Соболя.

Бельгийский "Брюгге" продолжает переговоры с донецким "Шахтером" касательно выкупа контракта защитника Эдуарда Соболя.

Об этом сообщает voetbalkrant.com.

"Брюгге" хочет снизить стоимость трансфера. В соглашении между клубами прописана опция права выкупа контракта игрока за сумму около 4 миллионов евро. Однако в "Брюгге" надеются договориться с "Шахтером" о приобретении Соболя за 3 миллиона.

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Донецкий клуб твердо стоит на своем и не соглашается снижать цену.

Напомним, ранее агент Соболя подтвердил, что клубы ведут переговоры и заявил, что все "должно решиться в ближайшее время".

В сезоне 2019-2020 Соболь на правах аренды провел за "Брюгге" 36 матчей во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард Жуниор Мораес заявил о желании покинуть "Шахтер" после окончания контракта.