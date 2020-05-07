"Отправлюсь за новыми вызовами": нападающий Шахтера покинет клуб после окончания контракта

Жуниор Мораес намерен вернуться в Бразилию.

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес хочет отработать действующий контракт с клубом и вернуться в Бразилию.

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Об этом футболист заявил в комментарии порталу Lance.

"Я переживаю особенный момент в "Шахтере" и надеюсь отработать свой контракт в клубе до конца. Затем отправлюсь за новыми вызовами. Снова надеть футболку "Сантоса" - один из них", - сказал Мораес.

33-летний форвард в марте прошлого года получил украинский паспорт, после чего начал выступать за сборную Украины. Мораес является воспитанником "Сантоса", за который играл до 2009 года, а затем отправился в Европу.

Контракт футболиста с "горняками" истекает в конце 2021 года.

В нынешнем сезоне, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, на счету Мораеса 20 матчей, 18 голов и 6 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Шахтере" прокомментировали трансферные слухи вокруг игроков команды.