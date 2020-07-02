Украинский футболист забил важнейший для своей команды гол в чемпионате Греции (видео)

Дмитрий Чигринский помог АЕКу выйти на второе место в турнирной таблице.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский отметился забитым голом за АЕК в матче 31-го тура чемпионата Греции против ПАОКа.

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На 42-й минуте матча украинец пришел на угловой и нанес точный удар головой, открыв счет во встрече. Команда Чигринского в итоге выиграла со счетом 2:0.

Гол украинца помог АЕКу обойти ПАОК в таблице и выйти на второе место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Интересно, что для 33-летнего Чигринского этот гол стал вторым в сезоне, и первый он также забил в ворота ПАОКа.

Чигринский выступает за АЕК с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее у украинца возникли сложности в переговорах с АЕКом по новому контракту.

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