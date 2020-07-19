Динамо проиграло Колосу, но стало серебряным призером УПЛ
Киевское "Динамо" в заключительном туре Украинской Премьер-лиги играло против "Колоса". Для того, чтобы гарантировать себе серебряные медали, киевлянам хватило бы и ничьей.
Однако команда Алексея Михайличенко потерпела поражение со счетом 0:2. Остаться на второй строчке "Динамо" удалось лишь благодаря результату параллельного матча, в котором "Заря" и "Десна" сыграли вничью (1:1). Победа "Зари" оставила бы "Динамо" без Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 54-й минуте - Владимир Лысенко головой замкнул подачу партнера по команде.
На 71-й минуте Арни Вильхамссон заработал пенальти и сам же его реализовал.
Интересно, что "Колос" лишь во второй раз сумел набрать очки в финальной шестерке УПЛ, проиграв восемь матчей из десяти.
Отметим, что "Динамо" отстало от чемпиона Украины "Шахтера" на 23 очка.
"Колос" - "Динамо" - 2:0
Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец, Задоя, Богданов (Милько, 77), Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко, Лысенко (Бондаренко, 64)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Русин (Цитаишвили, 66)
Предупреждения: Черноморец, Милько - Шепелев, Кендзера
Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Григорий Суркис оценил выступление "Динамо" в сезоне.
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