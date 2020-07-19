Динамо проиграло Колосу, но стало серебряным призером УПЛ

Киевляне опозорились в последнем туре УПЛ и едва не остались без Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в заключительном туре Украинской Премьер-лиги играло против "Колоса". Для того, чтобы гарантировать себе серебряные медали, киевлянам хватило бы и ничьей.

Однако команда Алексея Михайличенко потерпела поражение со счетом 0:2. Остаться на второй строчке "Динамо" удалось лишь благодаря результату параллельного матча, в котором "Заря" и "Десна" сыграли вничью (1:1). Победа "Зари" оставила бы "Динамо" без Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте - Владимир Лысенко головой замкнул подачу партнера по команде.

На 71-й минуте Арни Вильхамссон заработал пенальти и сам же его реализовал.

Интересно, что "Колос" лишь во второй раз сумел набрать очки в финальной шестерке УПЛ, проиграв восемь матчей из десяти.

Отметим, что "Динамо" отстало от чемпиона Украины "Шахтера" на 23 очка.

"Колос" - "Динамо" - 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец, Задоя, Богданов (Милько, 77), Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко, Лысенко (Бондаренко, 64)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Русин (Цитаишвили, 66)

Предупреждения: Черноморец, Милько - Шепелев, Кендзера

Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Григорий Суркис оценил выступление "Динамо" в сезоне.

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