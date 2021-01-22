Киевляне продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Киевское "Динамо" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный матч против сборной Иордании.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

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Встреча запланирована на 24 января. Она начнется в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Иордании занимает 95-е место в рейтинге ФИФА.

Также стало известно, что 7 февраля уже на сборе в Турции "Динамо" встретится с македонской "Шкендией-79".

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

"Динамо" вышло из отпуска 11 января, а 15 января киевляне отправились в Эмираты. Сбор в ОАЭ продлится до 25 января.

Киевляне провели уже два контрольных матча. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), а затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0).

22 января "Динамо" должно было провести спарринг против местного "Аджмана", но игра была отменена из-за коронавируса в составе клуба из ОАЭ.

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь